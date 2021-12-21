По мнению защитника Порошенко, подозрение экс-президенту должна была вручать генпрокурор Венедиктова.

Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань дал понять, что экс-президент не придет в ГБР 23 декабря. В этот день ему должны вручить ходатайство о мере пресечения.

Об этом Головань заявил в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

Читайте такжеВ Офисе генпрокурора еще не знают, какую меру пресечения будут просить для Порошенко"Они даже здесь такую мелочь не могут выполнить в соответствии с законом. Лицо, которое вызывается, должно быть уведомлено за три дня, а день начала срока не считается. Поэтому, если они делают вызов 20-го декабря, то надо вызвать на 24-е, а они вызывают на 23-е", - отметил адвокат.

Также он заявил, что подозрение Порошенко должна была вручать Венедиктова.

"С какой стати генпрокурор вместо того, чтобы выполнить эту почетную обязанность, исчезает в отпуск и мы видим брифинг "ноунеймов" в СБУ, которые говорят, что Порошенко было сообщение о подозрении", - подчеркнул адвокат.

Напомним, сегодня источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что пятому президенту, народному депутату Петру Порошенко прислали сообщение подозрение в государственной измене.

"Порошенко подозревается в том, что в течение 2014-2015 годов, находясь на посту президента Украины, используя предоставленные ему полномочия и имеющиеся инструменты влияния на определенных руководителей центральных органов государственной власти, принял незаконные меры к расторжению существующих торговых связей Украины на поставку угля из Южно-Африканской Республики", - сообщил начальник управления в Главном следственном управлении СБУ Анатолий Булич.

Ранее в ГБР заявили, что Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове по делу о преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

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Автор: Дмитрий Хилюк