Россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами, подчеркнул Кулеба.

Министр обороны Британии Бен Уоллес опроверг информацию россиян о якобы совместном с Украиной изготовлении "грязной бомбы".

Об этом шла речь в разговоре с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Сам разговор, говорится в сообщении британского министерства, состоялся по инициативе российской стороны.

"Министр обороны опроверг эти утверждения (о "грязной бомбе" - УНИАН) и предупредил, что эти утверждения не должны использоваться в качестве оправдания для еще большей эскалации", - комментируют в ведомстве Уоллеса.

Уоллес также подтвердил, что Британия и международное сообщество поддерживают Украину и желают деэскалации этого конфликта.

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что "ложь России о якобы планах Украины применить "грязную бомбу"столь же абсурдна, сколь опасна".

"Во-первых, Украина является преданной стороной ДНЯО: у нас нет никаких "грязных бомб" и мы не планируем их делать. Во-вторых, россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами", - отметил Кулеба.

"Грязная бомба" - что это

Грязная бомба или радиологическое рассеивающее устройство (РРП) — возможное радиологическое оружие, совмещающее в себе радиоактивный материал с обычной взрывчаткой.

Целью оружия является загрязнение территории вокруг зоны взрыва радиоактивным материалом, в первую очередь, для усложнения пребывания в этой зоне гражданских лиц.

Грязную бомбу не следует путать с ядерным оружием, которое, выделяя ядерную энергию, создает эффект взрыва, значительно превышающий разрушение и нанесенный вред окружающей среде, чем те разрушения и вред, которые можно достичь с помощью обычных взрывчатых веществ.

Россия готовится ударить по Украине "грязной бомбой"

Как писал УНИАН, 23 октября практически одновременно основной пул российских СМИ федерального уровня (РИА Новости, Russia Today, Известия) и десятки вспомогательных (URA.RU, РИА ФАН, и т.д.), стали распространять новость о якобы готовящемся в Украине теракте с применением "грязной" бомбы.

По утверждению путинской медиаобслуги, украинские власти поставили перед киевскими и днепропетровскими исследователями задачу изготовить ту самую "грязную бомбу".

Более того, Зеленский якобы контактирует с британским правительством по поводу "передачи компонентов ядерного оружия". Все это Киев "замышляет", чтобы обвинить в использовании данного типа оружия саму Москву.

Вместе с тем существуют реальные риски применения "грязной бомбы" Россией, а предварительные пропагандистские "вбросы" могут быть информационной подготовкой к такому шагу.

Вас также могут заинтересовать новости: