По мнению Подоляка, после принятия закона будут заблокированы попытки олигархов выбивать для себя общественные ресурсы.

В Офисе президента Украины выразили убеждение, что в результате законодательной инициативы президента о деолигархизации в комплексе с другими инструментами олигархическая система в Украине будет ликвидирована.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

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«Президентский законопроект о деолигархизации уже в парламенте. Этот законопроект, по сути, радикально меняет традиционную систему теневых взаимоотношений между олигархами и публичными политическими субъектами», - сообщил он.

Подоляк отметил, что, как минимум, декларированию будет подлежать сам факт контактов между олигархом и высшими чиновниками, депутатами, судьями, обладателями высших воинских званий, руководителями политических органов.

«Каждый из участников таких контактов должен будет подать декларацию о них – место, время и содержание встречи. То есть общество изначально будет владеть информацией о коммуникациях. С другой стороны, олигархам будет запрещено участвовать в приватизации и финансировать – прямо или косвенно – политические партии. Почему? Потому что это слишком взаимозависимые процессы – через политиков формируешь неконкурентные правила приватизации и затем по фиктивному конкурсу становишься победителем», - считает он.

Советник руководителя ОП подчеркнул, что до Зеленского никто в украинской политике даже не пытался делать подобных шагов, направленных на четкое юридическое определение явления и последующий демонтаж олигархической системы. «Для Владимира Александровича (Зеленского – УНИАН), несмотря за многочисленное нытье старых элит, принципиально создать в Украине все необходимые условия для устойчивого и прозрачного экономического развития, для обеспечения реального равенства всех граждан перед законом и судом», - считает Подоляк.

По его мнению, долгое время олигархи и связанные с ними лица занимали особое положение в украинской политике и в экономике.

«Они не подчинялись закону, фактически покупали политиков, депутатов и судей. Они могли с помощью своих ресурсов шантажировать государство и выбивать для себя общественные ресурсы. Теперь все это будет заблокировано. А если кто-то из олигархов или политиков, привыкших работать на олигархов, будет противодействовать этому, то получит от государства очень жесткий ответ. Разумеется, не сразу и не в полном объеме. Потому что сегодня заложен только первый кирпич новой системы отношений», - рассуждает советник руководителя ОП.

Далее, по его словам, нужно отработать логистику, внести соответствующие изменения в другие нормативные акты, принять еще несколько важнейших законов по данной тематике, приучить общество и, прежде всего, представителей элиты к новым правилам.

Подоляк сказал, что еще на этапе подготовки президентского законопроекта о деолигархизации и до внесения его в парламент против него уже сформировалась де-факто коалиция очень «разнообразных субъектов» – тех, кто всегда получал выгоду от связей с олигархами.

«Бывшие депутаты и экс-прокуроры с личным богатством, которое невозможно объяснить по закону. Старые политики, которые не могут даже вообразить политику без олигархического влияния. Чего хочет эта коалиция? Просто оставить все как есть. Чтобы можно было и дальше зарабатывать на связях с олигархами, на торговле политическими и должностными решениями. Этого больше не будет. В результате этой законодательной инициативы президента в комплексе с другими инструментами олигархическая система будет ликвидирована», - резюмировал он.

Законопроект об олигархах

15 апреля Зеленский предложил разработать законопроект о статусе олигарха в Украине. Глава государства заявил, что больше нельзя допускать влияния олигархов на политику, экономику, законы и Верховную Раду Украины.

11 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что 13 человек подпадают под действие будущего закона о статусе олигарха в Украине.

20 мая президент Владимир Зеленский заявил, что законопроект о статусе олигарха в Украине почти готов. Зеленский заверил, что представители крупного бизнеса будут лишены влияния на масс-медиа, политику и других чиновников.

2 июня 2021 года Зеленский внес в Раду законопроект об олигархах.

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Автор: Константин Гончаров