"Все прошло гуд": главный санврач прокомментировал поход с Зеленским в кафе во время карантина

Накануне президент с чиновниками попил кофе в Хмельницком, посетив местное заведение. При этом сейчас все кафе и рестораны должны работать на вынос.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о вчерашнем походе с президентом Владимиром Зеленским в кафе, заявив, что нарушения карантина не было.

Об этом он сказал в комментарии "Левому берегу".

"Что вышло. Вчера президент встречался с бизнесом, было много вопросов, в том числе и по ослаблению карантина. Мы шли по центральной улице после обеда, хотели взять кофе возле кафе на вынос. Но один из рестораторов в этом кафе сказал нам: "Мы уже готовы сегодня работать по нормам, которые главный санврач вчера озвучил и показал". Мы зашли в зал посмотреть, реально ли все готово, и как оно будет работать. Чтобы президент убедился, что проблем, если придерживаться всех норм, нет никаких", - продолжает Ляшко.

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По словам Ляшко, персонал работал в масках и перчатках, придерживался всех правил.

"Я наблюдал, волновался, как придерживаются наших правил. Все прошло гуд. Мы посмотрели и ушли. Ничего такого не было, как раскрутили. Вчера правительство проголосовало за открытие заведений 5 июня. Постановление про правила работы было опубликовано позавчера. И президент увидел, как оно может работать - если люди сидят за одним столом, то не больше четырех человек (не считая детей). И могут сидеть без масок во время употребления еды и напитков", - сказал санврач.

Как сообщалось, в Telegram-канале Офиса президента 3 июня было обнародовано фото, на котором запечатлен Зеленский за одним столиком с как минимум еще пятью людьми, в том числе главой Офиса президента Андреем Ермаком, первым замглавы ОП Сергеем Трофимовым, председателем Хмельницкой ОГА Дмитрием Габинетом и мэром Хмельницкого Александром Симчишиным.

Сегодня в МВД заявили, что изучат вопрос о возможном нарушении карантина Зеленским.

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