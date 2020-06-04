Зеленский в кафе: полиция изучит вопрос о нарушении президентом карантина – Геращенко

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что правоохранительные органы будут разбираться в ситуации, исходя из «общего контекста ситуации».

Полиция рассмотрит вопрос о возможном нарушении карантинных норм президентом Украины Владимиром Зеленским и сопровождавших его чиновников при посещении кафе в Хмельницком и привлечении их к ответственности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, комментируя фото, сделанное пресс-службой Офиса президента, на котором глава государства за одним столиком с как минимум еще пятью людьми пьет кофе в кафе в Хмельницком, который он посещал 3 июня.

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Отвечая на вопрос, нарушает ли карантинные ограничения президент вместе с другими чиновниками в связи с тем, что в Украине на данный момент действует запрет на работу кафе и ресторанам в помещениях и не собираются ли его привлекать к ответственности представители правоохранительных органов, Геращенко сказал: «Полиции не впервой штрафовать президента. Когда Владимир Зеленский показал свой бюллетень в апреле 2019 года, он был оштрафован за разглашение тайны голосования. Поэтому компетентные органы полиции рассмотрят данный вопрос».

Отвечая на уточняющий вопрос, на какую сумму могут оштрафовать президента, Геращенко добавил: «Штраф, вы знаете, за нарушение карантинных норм – 17 тысяч гривен. Но виновен ли в данном случае президент и присутствующие с ним, нужно разобраться, исходя из общего контекста ситуации».

Как сообщалось, в Telegram-канале Офиса президента 3 июня было обнародовано фото, на котором запечатлен Зеленский за одним столиком с как минимум еще пятью людьми, в том числе главой Офиса президента Андреем Ермаком, первым замглавы ОП Сергеем Трофимовым, председателем Хмельницкой ОГА Дмитрием Габинетом и мэром Хмельницкого Александром Симчишиным.

"Президент Владимир Зеленский прогулялся по центральной части города Хмельницкого и попробовал кофе в местном кафе", – сообщила пресс-служба.

"Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят из карантина, приходим в себя потихоньку от коронавирусной эпидемии", – говорится в Instagram президента Украины под другим аналогичным фото, сделанным в том же кафе.

Как сообщал УНИАН, 4 июня премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства заявил, что Кабинет министров в рамках ослабление карантинных мер планирует с 5 июня разрешить кафе и ресторанам принимать посетителей внутри заведений.

На сегодня в Украине кафе и ресторанам разрешено принимать клиентов только на летних площадках.

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