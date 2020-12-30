Прокурор Офиса генпрокурора Украины Андрей Грицан заявил об отзыве ходатайства об избрании меры пресечения заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову.
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Как передает корреспондент УНИАН, сегодняшнее заседание Высшего антикоррупционного суда началось с того, что новый прокурор Грицан, назначенный заместителем генпрокурора Алексеем Симоненко, заявил, что отзывает ходатайство об избрании меры пресечения Татарову в виде содержания под стражей.
Грицан объяснил это тем, что группа прокуроров не смогла в полном объеме ознакомиться с материалами подозрения. Также прокурор отметил, что необходимо проверить обоснованность подозрения.
После этого судья Тимур Хамзин удалился в комнату для совещаний для принятия решения по ходатайству.
Что известно и деле
- 18 декабря заместителю руководителя ОП, экс-чиновнику госкомпании "Укрбуд" Татарову было сообщено о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу за фальсификацию экспертизы по делу о завладении имуществом Нацгвардии на сумму 81 млн грн.
- Следствие считает, что Татаров может быть причастен к предоставление неправомерной выгоды за выдачу недостоверного письменного заключения судебного эксперта. Речь идет о судебной оценочно-строительной экспертизе для установления реальной стоимости объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева, которые были предметом обмена между Нацгвардией и корпорацией-застройщиком "Укрбуд".
- Татаров является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления. Ему инкриминируется предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УК Украины).
- Кроме Татарова, в совершении этого преступления подозревают заместителя директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Константина Дубоноса (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и бывшего народного депутата, экс-президента "Укрбуда" Максима Микитася (ч. 3 ст. 369 УК Украины).
- 22 декабря и.о. руководителя САП Грищук сообщил, что прокуроры будут просить суд избрать Татарову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 10 млн грн.
- 23 декабря Офис генпрокурора передал дело Татарова от НАБУ в СБУ. В НАБУ и САП заявили, что это решение является незаконным.
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