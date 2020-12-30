Замглавы офиса президента настаивает, что готов доказывать свою невиновность в судебном порядке.

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров заявляет, что ему неизвестно, почему прокуроры фактически встали на его защиту в суде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Он заявил журналистам после завершения сегодняшнего заседания в Высшем антикоррупционном суде.

"Я думаю, в судебных процессах мы будем двигаться и доказывать то, что ничего не было, ни состава преступления, ни события. И что это все выдуманная история”, - сказал Татаров.

Комментируя сегодняшнее заявление прокурора Андрея Грицана об отзыве ходатайства о взятии его под стражу, Татаров сказал: "Насколько я понял из судебного заседания, прокуроры не получили полного доступа к уголовному производству, соответственно не могут сделать окончательных выводов. Я согласен с этим. Но я не понимаю, какой будет дальнейшая логика Генпрокуратуры в этом деле. Однако я готов отвечать на любые вопросы".

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Также он добавил, что не связывает подозрение экс-народному депутату Максиму Микитасю, которое ему вчера объявила Национальная полиция, со своим делом, и не считает это подозрение попыткой спасти его от уголовного преследования. "Я знаю об этом деле со СМИ и никак это не могу связывать. Насколько я знаю, там речь идет о совершении тяжкого общеуголовного преступления, к этому преступлению никто из моего окружения не имеет отношения", - заявил Татаров.

На вопрос журналистов, работает ли он сегодня заместителем председателя Офиса президента или его отстранили от должности, Татаров не дал конкретного ответа. "Пресс-служба Офиса президента даст четкий ответ по этому поводу. Когда появилась публичная информация, что ко мне есть вопросы у правоохранительных органов, то руководством было принято решение о возложении моих обязанностей по коммуникации с определенными правоохранительными органами на другого заместителя руководителя Офиса президента".

Также он добавил, что не общается с определенными правоохранительными органами в связи с этим, однако не ответил на вопрос, ходит ли он на работу в Офис президента.

Также Татаров отметил, что ему неизвестно, почему прокуроры Офиса генпрокуратуры фактически встали на его защиту, отозвав ходатайство, ранее поданное САП о заключении его под стражу. "Это вам так кажется, мне так не кажется. У меня есть адвокаты свои", - заявил Татаров.

Он также добавил, что позиция его адвокатов не совпадает с позицией прокуроров Офиса генпрокуратуры.

Говоря о сути предъявленного ему подозрения, Татаров заверил, что не давал никакой взятки эксперту в виде бесплатного паркоместа. Он отметил, что это паркоместо эксперт Константин Дубонос приобрел со скидкой, а не получил бесплатно, и с такой скидкой паркоместа продавались и другим гражданам. А переписку между ним и Дубоносом, опубликованную Национальным антикоррупционным бюро Украины, он назвал фейком. "Скидка на парковку, как выяснили адвокаты, была во многих других случаях и даже по более низкой цене. Поэтому это полная фальсификация и манипуляция, и сведение личных счетов", - заявил Татаров.

Отвечая на вопрос, когда прокуроры отменят ему еще и подозрение, он сказал: "Мне сложно сказать, Офис генпрокурора не может отменять подозрения, не может подать ходатайство об отмене подозрения".

Также он добавил, что подозрение ему было вручено с нарушениями Уголовного процессуального кодекса, поскольку ему подозрение должны были вручать по процедуре, предусмотренной для адвокатов, хотя он признает, что приостановил свою адвокатскую деятельность, перейдя работать в Офис президента.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании ВАКС новый прокурор по делу Татарова Андрей Грицан заявил, что отзывает ходатайство об избрании Татарову меры пресечения в виде содержания под стражей.

Грицан объяснил это тем, что новая группа прокуроров не смогла в полном объеме ознакомиться с материалами подозрения. Также прокурор отметил, что необходимо проверить обоснованность подозрения.

Дело Татарова: что известно

18 декабря заместителю руководителя ОП, экс-чиновнику госкомпании "Укрбуд" Татарову было сообщено о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу за фальсификацию экспертизы по делу о завладении имуществом Нацгвардии стоимостью 81 млн грн.

Следствие считает, что Он может быть причастным к предоставлению неправомерной выгоды за выдачу недостоверного письменного заключения судебного эксперта. Речь идет о судебной оценочно-строительной экспертизе для установления реальной стоимости объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева, которые были предметом обмена между Нацгвардией и корпорацией-застройщиком "Укрбуд".

Татаров является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления. Ему инкриминировано предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Кроме Татарова, в совершении этого преступления подозревают заместителя директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Константина Дубоноса (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и бывшего народного депутата, экс-президента "Укрбуда" Максима Микитася (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

22 декабря и. о. руководителя САП Грищук сообщил, что прокуроры будут просить суд избрать меру пресечения Татарову в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 10 млн грн.

23 декабря офис генпрокурора передал дело Татарова от НАБУ в СБУ. В НАБУ и САП заявили, что это решение является незаконным.

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Автор: Дмитрий Хилюк