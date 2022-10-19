В ряде случаев предусмотрено получение вида на жительство, в частности для тех, кто защищал украинских политзаключенных или иным образом помогал Украине.

После освобождение Крыма все россияне, приехавшие туда за время оккупации, должны вернуться в Россию или будут выдворены.

Об этом на брифинге сообщила постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева.

Она напомнила, что по поручению президента ведется работа над несколькими важными документами относительно будущего Крыма после деоккупации.

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О первом из них вы уже слышали - это стратегия восстановления Крыма после деоккупации... Этот документ определяет приоритеты и направления послевоенного восстановления от последствий российской вооруженной агрессии и оккупации...", - отметила Ташева.

Постпред добавила, что базовые положения стратегии были представлены на втором саммите Крымской платформы, а сейчас идет наполнение стратегии конкретными программами.

В частности, стратегия предусматривает инвестиции в развитие туризма, дорожную инфраструктуру и интеграцию Крыма в европейскую сеть дорог, развитие скоростного железнодорожного сообщения, морской пассажирский транспорт, развитие авиасообщения, возможности интеграции энергосистемы Крыма в европейскую систему, развитие промышленности и тому подобное.

Ташева сообщила, что для наработки первоочередных шагов государства в деоккупированном Крыму на базе представительства образована соответствующая рабочая группа из 36 экспертов.

"На переходный период предусматривается создание военных и военно-гражданских администраций...", - уточнила постпред.

По ее словам, за почти 9 лет оккупации в Крыму рассмотрено более 1 миллиона незаконных судебных дел, из которых более 100 тыс. - уголовные.

"Однозначно, будут пересмотрены решения, нарушившие права и законные интересы граждан или интересы Украины", - пояснили она.

Также чиновница отметила, что существует проблема с регистрацией умерших и родившихся, ведь за время оккупации в Крыму родилось около 200 тыс. детей, из которых в украинских реестрах зарегистрированы лишь около 11%, а из более 300 тыс. умерших жителей Крыма - менее 2%.

Она отметила, что каждый крымчанин, которого захватчики незаконно лишили права собственности, после деоккупации имеет право на получение компенсации или возврат имущества.

"Подчеркиваем, что все эти россияне, которые приехали в Крым за время оккупации, должны вернуться в Россию или будут выдворены после деоккупации как иностранцы, которые незаконно находятся на территории Украины. Конечно, мы будем предусматривать получение вида на жительство в отдельных случаях, установленных законом... В частности, тем, кто защищал наших политзаключенных или иным образом помогал Украине бороться с оккупантом", - уточнила Ташева.

Она также рассказала, что сейчас идет подготовка к первому парламентскому саммиту Международной Крымской платформы в Загребе, который состоится 24 октября.

На этом саммите, по словам постпреда, будут презентованы детальные шаги, которые предпримет Украина после деоккупации полуострова.

Ташева призвала партнеров Украины уже сейчас думать над инвестициями в восстановление и развитие Крыма.

Оккупация Крыма Россией

Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

23 августа 2021 года в Киеве главы делегаций более 40 стран и международных организаций начали "Крымскую платформу" с целью прекращения российской оккупации полуострова мирными средствами.

Участие во втором саммите Международной "Крымской платформы" 23 августа 2022 года приняли около 60 стран и международных организаций. Участники второго саммита призвали Россию обеспечить немедленный вывод всех своих военных сил и военной техники по всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

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