В списке будут разные типы боеприпасов, в том числе танковые.

Соединенные Штаты Америки могут в понедельник объявить новый пакет помощи безопасности Украине на 2,6 млрд долл.

Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, новый пакет военной помощи будет включать радары воздушного наблюдения, противотанковые ракеты и бензовозы.

Также в списке будут другие типы боеприпасов, в том числе танковых. Кроме того, планируется включить в пакет помощи высокоточные авиационные боеприпасы, мостовое оборудование, которое Украина будет использовать для штурма российских позиций, эвакуационные машины для помощи выведенной из строя тяжелой технике и дополнительные снаряды для ПВО NASAMS.

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Военная помощь от США - детали

16 марта координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби анонсировал новый пакет помощи безопасности Украине от Соединенных Штатов.

Пакет охватывает боеприпасы для предоставленных Соединенными Штатами HIMARS (калибра 155 мм), высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARMs), а также боеприпасы калибра 25 мм.

Кроме того, предоставляются: 81-мм и 60-мм минометные системы и минометы; комплексы противотанкового оружия АТ-4; гранатометы, стрелковое оружие и боеприпасы к ним; подрывные боеприпасы и оборудование для уборки препятствий; оборудование для разминирования и прочее.

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