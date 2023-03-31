Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявляет, что существуют три важных фактора устойчивости, крайне необходимых Украине для победы в войне.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пленкович сказал в Киеве на пресс-конференции по итогам Бучанского саммита по справедливости и ответственности за российскую агрессию, в котором приняли участие 47 государств и организаций.
"Во-первых - это устойчивость патриотизма и энтузиазма для защиты страны и ее свободы украинским народом и украинскими солдатами, а также мотивация руководства Украины и президента Зеленского", - сказал Пленкович.
"Второй элемент устойчивости - это постоянная помощь для Украины, которая, на мой взгляд, политически сильнее, чем во многих других случаях до этого на протяжении многих десятилетий в прошлом", - добавил Пленкович.
Он считает это очевидным с финансовой и экономической точки зрения.
"И это должно не прекращаться, чтобы обеспечить функционирование Украины как государства и всей ее финансовой и социальной системы в максимально возможной степени", - сказал Пленкович.
Также он отметил необходимость последовательности и устойчивости предоставления Украине военной помощи.
"Без существенной военной помощи от демократического мира - она не будет способной защищать себя на постоянной основе в короткой, средней и долгосрочной перспективе", - добавил он.
Пленкович добавил, что третий фактор - это устойчивость западных правительств, чтобы сохранять социальную сплоченность и не позволять внешнее вмешательство, которое может плохо повлиять на политическое единство.
Он добавил, что надо продолжать оказывать военную поддержку Украине.
Помощь от Хорватии - детали
Хорватия планирует в ближайшее время передать Украине 14 вертолетов Ми-8.
Также министр обороны Алексей Резников сообщил, что рассматривается возможность подготовки в Хорватии украинских инструкторов по разминированию.