Андрей Пленкович заявил, что надо продолжать оказывать военную поддержку Украине.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявляет, что существуют три важных фактора устойчивости, крайне необходимых Украине для победы в войне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пленкович сказал в Киеве на пресс-конференции по итогам Бучанского саммита по справедливости и ответственности за российскую агрессию, в котором приняли участие 47 государств и организаций.

"Во-первых - это устойчивость патриотизма и энтузиазма для защиты страны и ее свободы украинским народом и украинскими солдатами, а также мотивация руководства Украины и президента Зеленского", - сказал Пленкович.

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"Второй элемент устойчивости - это постоянная помощь для Украины, которая, на мой взгляд, политически сильнее, чем во многих других случаях до этого на протяжении многих десятилетий в прошлом", - добавил Пленкович.

Он считает это очевидным с финансовой и экономической точки зрения.

"И это должно не прекращаться, чтобы обеспечить функционирование Украины как государства и всей ее финансовой и социальной системы в максимально возможной степени", - сказал Пленкович.

Также он отметил необходимость последовательности и устойчивости предоставления Украине военной помощи.

"Без существенной военной помощи от демократического мира - она не будет способной защищать себя на постоянной основе в короткой, средней и долгосрочной перспективе", - добавил он.

Пленкович добавил, что третий фактор - это устойчивость западных правительств, чтобы сохранять социальную сплоченность и не позволять внешнее вмешательство, которое может плохо повлиять на политическое единство.

Он добавил, что надо продолжать оказывать военную поддержку Украине.

Помощь от Хорватии - детали

Хорватия планирует в ближайшее время передать Украине 14 вертолетов Ми-8.

Также министр обороны Алексей Резников сообщил, что рассматривается возможность подготовки в Хорватии украинских инструкторов по разминированию.

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