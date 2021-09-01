Встреча президентов Украины и США состоится сегодня вечером.

Президент Владимир Зеленский во время встречи с американским коллегой Джо Байденом планирует сначала обсудить вопрос оккупированного Донбасса и Крыма.

Как пишет "Суспільне", об этом он сообщил журналистам во время визита в Вашингтон.

По словам Зеленского, с Байденом у него будет серьезная встреча, поделенная на несколько секторов.

"Сложно сказать, с какого именно вопроса начать. Многие вещи, на которые хочется получить не ответ, а получить видение. Тем более, что вопрос не в том, что спрашивает Украина и что отвечает Америка. Мне кажется, что у каждой стороны есть вопросы и ответы", - сказал президент. И добавил, что хочет сначала поговорить именно о Крыме и Донбассе.

Также он планирует поговорить об инвестициях и энергетической сфере. Еще одной темой станет "Северный поток-2".

Как известно, в настоящее время украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским находится в США. Сегодня Зеленский должен встретиться с американским коллегой Джо Байденом. Накануне он уже провел ряд встреч в Вашингтоне, в том числе с министром энергетики США и главой оборонного ведомства.

Встреча с Байденом пройдет сегодня вечером по киевскому времени.

Автор: Юрий Годован