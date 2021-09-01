31 августа начался рабочий визит Владимира Зеленского в Вашингтон.

Президент Украины Владимир Зеленский презентовал в Вашингтоне проект трансформации Украины, который содержит вопросы безопасности, инфраструктуры, энергетической безопасности и экономического роста.

Об этом сообщает hromadske.

Глава государства считает реализацию этого плана шансом построить Украину и назвал его "инструментом для развития стратегического партнерства в сфере экономики и секторального сотрудничества".

Зеленский видит поддержку со стороны Минэнерго США по "Северному потоку-2".

Читайте такжеВ США Зеленского заверили в поддержке вступления Украины в НАТО"У нас есть болезненный вопрос "Северного потока-2". Все говорят, что он будет достроен. Мы еще поборемся о том, как он будет работать и в случае работы "Северного потока-2" хотели договориться о конкретных вещах и гарантиях, прежде всего, со стороны США. Потому что к ним доверие больше, чем к некоторым другим партнерам", – цитирует hromadske слова Зеленского.

31 августа начался рабочий визит Владимира Зеленского в Вашингтон. На 1 сентября запланирована встреча с президентом США Джо Байденом.

В рамках визита планируется подписать три документа: об оборонном партнерстве, проектах в области исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничества в космической сфере.

Вечером, 21 июля, стало известно о достижении договоренностей между США и Германией по запуску "Северного потока-2" без введения американских санкций.

Согласно условиям соглашения, стороны обещают контролировать действия РФ, чтобы та не использовала "Северный поток-2" в собственных политических целях.

Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет. Переговоры по этому вопросу должны начаться как можно скорее, но не позднее 1 сентября.

Германия и США будут поощрять и поддерживать инвестиции в Зеленый фонд для Украины минимум на 1 млрд. США.

Однако Украине это не понравилось. Вместе с Варшавой Киев опубликовал совместное заявление, в которой странам напомнили о преступлениях РФ в Европе, в частности оккупацию Донбасса и Крыма. По мнению дипломатов, ЕС таким решением лишь обострит действия России.

Кроме того, Кулеба отметил, что Украина хочет более сильных формулировок относительно своей безопасности в соглашении. Также спикер МИД упрекнул, что Киев не привлекали к подготовке текста документа.

"Северный поток-2"

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Строительство газопровода в обход Украины планировали завершить до конца 2019 года вместе с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Его сооружение приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

Автор: Яна Ставская