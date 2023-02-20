Он подчеркнул, что украинцы в трудные и решающие моменты истории никогда не сдавались и всегда проявляли храбрость и самоотверженность.

Украинцы знают, что такое бороться и защищать собственную свободу - на площадях, баррикадах, передовой.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении по случаю Дня Героев Небесной сотни.

Он подчеркнул, что украинцы в трудные и решающие моменты истории никогда не сдавались и всегда проявляли храбрость и самоотверженность.

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"Украинцы становятся за брата, и братом является каждый, кто украинец. Это основа нашего единства. Единства, которое несмотря ни на что дает будущее нашему государству и народу. Единства, которое дает нам несокрушимость. И это - основа нашей связи с миром, со всеми, кто ценит свободу и кто готов защищать ее. Приходит время, и голоса миллионов сливаются в единый голос народа, который говорит: украинцы хотят и будут жить лишь в свободном государстве, в своей Украине, которая непременно сохранится. И непременно сохранит свободу", - сказал Зеленский.

Он отметил, что сегодня Украина чтит героев, которые отдали свою жизнь за Украину и украинцев во времена Революции достоинства, героев Небесной сотни - людей разного возраста и профессий, из разных регионов, но одинаковых и настоящих ценностей.

Президент подчеркнул, что через 9 лет после Революции достоинства битва за украинскую независимость продолжается, и за самостоятельную, свободную и сильную Украину, европейскую и демократическую, независимую. По его словам, нет никакого сомнения, что народ защитит все это и реализует мечту украинских героев.

"Рабов в рай не пускают. Это смысл украинского толкования воли. Это причина, почему на нашей земле врага не останется", - подытожил Зеленский.

Последние заявления Зеленского: детали

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к короткой войне и победе, ведь россиянам никогда не удастся захватить страну.

"Россияне еще не поняли, что мы сегодня сильнее, чем были год назад, и им никогда не удастся захватить Украину, как они надеялись", - сказал Зеленский.

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