Кадровых вопросов в перечне нет.

В четверг по инициативе президента состоится внеочередное заседание Верховной Рады.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь председателя ВР Дмитрия Разумкова Ольга Туний.

Спикер подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания в четверг, 20 мая, в 16:00 по требованию президента Украины.

Что будут рассматривать депутаты: подробный перечень

В перечне значатся:

законопроекты, касающиеся полномочий частных исполнителей,

проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов присоединения к газотранспортной или газораспределительной системе (№4578),

законопроект по совершенствованию вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы (№4367),

проект закона О внесении изменений в статью 188-32 кодекса Украины Об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований Дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия,

проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно урегулирования бюджетных отношений при реализации договоров, заключенных в рамках государственно-частного партнерства, в том числе концессионных договоров (№5090),

проект закона О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно расширения полномочий частных исполнителей на принудительное исполнение постановлений о наложении штрафа за нарушение таможенных правил (№4532),

проект закона О внесении изменений в статью 128 Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей приобретения Фондом гарантирования вкладов физических лиц статуса гражданского истца (№4547).

Кадровых вопросов нет.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прогнозировал, что в четверг, 20 мая, Верховная Рада рассмотрит назначение трех новых министров.

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Автор: Надя Пришляк