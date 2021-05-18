20 мая нардепы соберутся на внеочередное заседание Рады / фото Кузьмин Александр / УНИАН
В четверг по инициативе президента состоится внеочередное заседание Верховной Рады.
Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь председателя ВР Дмитрия Разумкова Ольга Туний.
Спикер подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания в четверг, 20 мая, в 16:00 по требованию президента Украины.
Что будут рассматривать депутаты: подробный перечень
В перечне значатся:
- законопроекты, касающиеся полномочий частных исполнителей,
- проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов присоединения к газотранспортной или газораспределительной системе (№4578),
- законопроект по совершенствованию вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы (№4367),
- проект закона О внесении изменений в статью 188-32 кодекса Украины Об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований Дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия,
- проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно урегулирования бюджетных отношений при реализации договоров, заключенных в рамках государственно-частного партнерства, в том числе концессионных договоров (№5090),
- проект закона О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно расширения полномочий частных исполнителей на принудительное исполнение постановлений о наложении штрафа за нарушение таможенных правил (№4532),
- проект закона О внесении изменений в статью 128 Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей приобретения Фондом гарантирования вкладов физических лиц статуса гражданского истца (№4547).
Кадровых вопросов нет.
Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прогнозировал, что в четверг, 20 мая, Верховная Рада рассмотрит назначение трех новых министров.
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