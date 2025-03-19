Президент Украины намерен обсудить с американским лидером детали следующих шагов.

Президент Украин Владимир Зеленский убежден, что в войне за суверенитет и независимость Украина одержит победу. Сегодня состоится телефонный разговор Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Президент Украины отметил, на территории Украины идет война, а агрессором является Россия. "И мы живем, защищаемся, выживаем, боремся за свой суверенитет и свою независимость. И в этой войне мы точно победим", - считает Зеленский.

Видео дня

Также он сказал, что будет дальше.

"Без нас невозможно закончить эту войну справедливым миром. Сегодня у меня будет контакт с президентом Трампом. Мы сегодня с ним будем обсуждать детали. Я думаю, детали следующих шагов", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что, по его мнению, украинская и американская команды уже провели очень хорошую встречу.

"Я считаю, все правильно шло, лишь бы не Россия, которая всегда не довольна, когда что-то идет правильно", - сказал Зеленский.

Президент Украины намерен обсудить с президентом США детали следующих шагов.

"И думаю, что услышу от него детали разговора с Путиным", - добавил Зеленский.

Переговоры о мире в Украине - детали

18 марта состоялся разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, после которого Кремль сделал ряд заявлений. В частности, Москва анонсировала обмен пленными с Украиной в формате 175 на 175, который должен состояться 19 марта.

В то же время в Белом Доме заявили, что переговоры по миру в Украине должны немедленно начаться на Ближнем Востоке.

Вас также могут заинтересовать новости: