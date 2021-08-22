Мэр замечает, что по протоколу он должен встречать канцлера ФРГ.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что он прибыл сегодня в международный аэропорт "Борисполь", чтобы встречать канцлера Германии Ангелу Меркель, однако его не впустили.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Прибыл в аэропорт "Борисполь", где, по протоколу, как мэр столицы должен был встречать канцлерку Германии Ангелу Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду", – отметил Кличко.

Он подчеркнул, что в его "практике мэра – такое впервые".

"Поэтому интересно: в "проевропейском" Министерстве иностранных дел Украины решили срочно нарушить протокольные меры? Получили ли команду и так дрожали, что устроили такой цирк?!" – добавил городской голова столицы.

Визит Меркель в Украину

Как сообщал УНИАН, 22 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель прибудет в Киев, где состоится ее встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также канцлер встретится с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем.

Автор: Тамара Отовская