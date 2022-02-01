Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем разговаривал и договорился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в своем заявлении по результатам встречи с Джонсоном.
Президент отметил, что первый визит Джонсона в Украину в статусе премьера проходит в непростые времена – времена исторических вызовов для Украины, Великобритании, Европы и мира.
"Именно им был посвящен первый и ключевой блок наших переговоров. Премьер-министр Джонсон заверил меня в полной поддержке суверенитета, территориальной целостности Украины, готовности к дальнейшему взаимодействию, в том числе и в рамках Крымской платформы с целью деоккупации нашего полуострова, возвращения всех украинских территорий", – сказал он.
По словам Зеленского, они также обсудили комплекс шагов по сдерживанию РФ.
"Здесь мое мнение известно и слово "сдерживание" доказывает его логичность: любые меры действенны до, а не после, профилактика лучше, чем реанимация", – отметил глава государства.
Он подчеркнул, что это доказывают недавние решения Британии о помощи Украине.
Читайте такжеДжонсон перенес разговор с Путиным на фоне угрозы вторжения России в Украину – СМИВо время встречи Зеленский и Джонсон также договорились о совместных действиях для обеспечения мира, безопасности и стабильности в Черноморском регионе, а также активизации взаимодействия в сфере киберзащиты и кибербезопасности.
Напомним, Борис Джонсон 1 февраля прилетел в Киев. Сообщалось, что премьер Британии прибудет в столицу Украины, чтобы поговорить с представителями украинской власти о том, как остановить возможное полномасштабное вторжение России в Украину.
Ранее Джонсон говорил, что российское вторжение в украинское государство будет катастрофой для самой РФ.