Президент Украины и премьер Британии, в частности, договорились о совместных действиях для обеспечения мира.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем разговаривал и договорился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в своем заявлении по результатам встречи с Джонсоном.

Президент отметил, что первый визит Джонсона в Украину в статусе премьера проходит в непростые времена – времена исторических вызовов для Украины, Великобритании, Европы и мира.

"Именно им был посвящен первый и ключевой блок наших переговоров. Премьер-министр Джонсон заверил меня в полной поддержке суверенитета, территориальной целостности Украины, готовности к дальнейшему взаимодействию, в том числе и в рамках Крымской платформы с целью деоккупации нашего полуострова, возвращения всех украинских территорий", – сказал он.

По словам Зеленского, они также обсудили комплекс шагов по сдерживанию РФ.

"Здесь мое мнение известно и слово "сдерживание" доказывает его логичность: любые меры действенны до, а не после, профилактика лучше, чем реанимация", – отметил глава государства.

Он подчеркнул, что это доказывают недавние решения Британии о помощи Украине.

Читайте такжеДжонсон перенес разговор с Путиным на фоне угрозы вторжения России в Украину – СМИВо время встречи Зеленский и Джонсон также договорились о совместных действиях для обеспечения мира, безопасности и стабильности в Черноморском регионе, а также активизации взаимодействия в сфере киберзащиты и кибербезопасности.

Напомним, Борис Джонсон 1 февраля прилетел в Киев. Сообщалось, что премьер Британии прибудет в столицу Украины, чтобы поговорить с представителями украинской власти о том, как остановить возможное полномасштабное вторжение России в Украину.

Ранее Джонсон говорил, что российское вторжение в украинское государство будет катастрофой для самой РФ.

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