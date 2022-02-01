В рамках визита запланирована его встреча с президентом Владимиром Зеленским.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев.

Об этом сообщил телеканал Sky News.

В рамках визита запланирована его встреча с президентом Владимиром Зеленским. Они обсудят, в частности, и ситуацию с безопасностью вокруг Украины.

Напомним, что накануне визита в Украину Джонсон перенес телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Теперь переговоры Джонсона и Путина состоятся во второй половине завтрашнего дня.

Читайте такжеКулеба приоткрыл занавес тайны вокруг альянса Украины, Польши и БританииРанее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил об увеличении военного вклада в Североатлантический альянс. Решение принято на фоне угрозы полномасштабного нападения Российской Федерации на Украину. По словам политика, число контингента в Эстонии увеличат в два раза - с 900 до 1800 военных.

Ранее в Британии заявили, что будут поставлять Украине противотанковое вооружение, чтобы помочь защититься от потенциального вторжения во время противостояния с Россией, которая сосредоточила войска возле украинской границы.

18 января в Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании Вооруженным Силам Украины.

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