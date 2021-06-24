Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в вопросе его возможной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сейчас "мяч на стороне РФ".
Об этом глава государства рассказал в эфире программы "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1".
"Сегодня это вопрос нашей возможной встречи. Я считаю, что мяч сегодня на стороне Российской Федерации”, - заявил он.
Также Зеленский отметил, что Офис президента Украины и Администрация президента РФ уже связались по темам переговоров, срока и места двусторонней встречи.
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Встреча Зеленского с Путиным
20 апреля в видеообращении президент Зеленский предложил Путину встретиться в «любой точке» Донбасса, где идет война.
22 апреля Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время, но отказался обсуждать «проблему Донбасса». При этом он в очередной раз повторил, что для решения «проблемы Донбасса» руководству Украины нужно общаться с подконтрольными России боевиками из «ДНР» и «ЛНР», а уже потом с Россией.
26 апреля Зеленский заявил о подготовке к встрече с президентом России и сообщил, что соответствующее поручение получил руководитель ОП Андрей Ермак.
В интервью итальянской газете La Repubblica Зеленский выразил убеждение, что его двусторонняя встреча с Путиным обязательно состоится, и не исключил, что местом ее проведения может стать Ватикан. Также Зеленский предположил, что его прямые переговоры с Путиным могут предотвратить эскалацию агрессивных действий РФ.
В свою очередь в Кремле заявили об отсутствии конкретики относительно встречы Зеленского и Путина.
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