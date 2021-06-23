Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что было бы наивным ожидать от руководства РФ признания того, что каждый народ имеет право на полноценный протест против антигосударственных действий тех, кто занимает высшие государственные должности.

Подоляк напомнил, что Янукович сбежал от народного гнева / фото УНИАН

Бывший президент Украины Виктор Янукович бежал в Россию во время событий Революции достоинства в 2014 году не от конкретных лидеров тогдашней оппозиции, от мифического влияния Госдепа США, а от народного гнева.

Об этом говорится в переданном корреспонденту УНИАН комментарии советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка по поводу слов президента РФ Владимира Путина о событиях 2013-2014 годов.

«Было бы наивным ожидать от руководства РФ признания, что каждый народ имеет право на полноценный протест против антигосударственных действий тех, кто занимает высшие государственные должности. Но факты очень четкие. И бесспорны. (Бывший президент Украины Виктор - УНИАН) Янукович в 2014 году бежал в Россию не от конкретных лидеров тогдашней оппозиции, от мифического влияния Госдепа США, а от народного гнева», - заявил он.

Как отметил Подоляк, Янукович боялся, что люди ему не простят попытки «сломать» мечту украинцев о присоединении нашей страны к сообществу европейских народов.

«Почему Янукович пытался сломать эту мечту? Потому что был ультиматум от России в стиле «или-или» - или Запад, или Россия». - подчеркнул он.

В Офисе президента убеждены, что если бы руководство России не пыталась контролировать Украину и другие соседние государства и не выставляло ультиматумов, события 2013 года могли бы развиваться по-другому.

«Если бы Янукович хотя бы попытался выйти из тогдашнего кризиса с помощью политических инструментов - например, проведением досрочных выборов, то могло бы и не быть тех жестких событий, которые произошли в январе и феврале 2014 года. Но все это уже нет смысла обсуждать - ведь свой революционный выбор общество тогда абсолютно правильно сделало», - подчеркнул советник руководителя ОП.

По его убеждению, нет такой силы в современном информационном мире, которая могла бы «затереть» эти факты - очевидные для всех в Украине.

«Тем более руководству России не удастся навязать Европе ложную трактовку захвата Крыма и разжигания войны на Донбассе», - добавил Подоляк.

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Он указал на очень показательное заявление председателя Комитета по иностранным делам Бундестага, члена президиума "Христианско-демократического союза" Норберта Рьоттгена.

«Вряд ли это можно считать прямым ответом на заявление Путина в опубликованном сегодня тексте в Die Zeit. Но очень показательно: "Мы все должны быть реалистичными. Россия лишает своих западных соседей права на свободное самоопределение, и это - корень проблемы", - отметил Норберт Рьоттген», - сказал Подоляк.

По его убеждению, если об этом так открыто говорят в Германии, то это означает, что дезинформационные нарративы руководства России уж точно не сработают.

Напомним, 22 июня Путин в статье, которую опубликовала немецкая газета Die Zeit, в очередной раз назвал революцию достоинства в Украине "государственным переворотом" и в очередной раз обвинил США в его "организации".

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Автор: Константин Гончаров