Президент Владимир Зеленский поблагодарил парламент за одобрение инициированного им проекта закона о деолигархизации.
Об этом он написал в Twitter.
"Спасибо Верховной Раде за поддержку за основу моего законопроекта №5599 о деолигархизации. Олигархи - это прошлое. Все они должны стать просто крупными бизнесменами", - отметил президент.
Он добавил, что Украине необходимы прозрачные экономические отношения и равные правила игры для всех.
Когда Рада примет закон об олигархах
Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия не исключает возможности продления еще на неделю работы парламента в сессионном режиме для принятия закона об олигархах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.
Арахамия отметил, что есть два варианта решения вопроса о принятии закона об олигархах.
«Первый - продлить еще на одну неделю пленарную работу (согласно календарному плану, пленарные заседания ВР на текущей сессии заканчиваются 16 июля - УНИАН), второй - отложить это на сентябрь», - сказал он.
Арахамия добавил, что депутаты будут консультироваться по этому вопросу и принимать решения.
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При этом Арахамия сообщил, что представители оппозиции «пугают» регистрацией тысяч поправок к законопроекту о деолигархизацию при подготовке его ко второму чтению.
Арахамия надеется, что депутаты все таки не будут заниматься «поправочным спамом».
Законопроект об олигархах Зеленского
1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об олигархах.
Проектом закона, среди прочего, предусмотрено создание реестра олигархов.
Согласно законопроекту, решение о признании лица, имеющего значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархом), принимается СНБО на основании представления правительства, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.
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