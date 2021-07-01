Владимир Зеленский отметил, что Украине необходимы прозрачные экономические отношения и равные правила игры для всех.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил парламент за одобрение инициированного им проекта закона о деолигархизации.

Об этом он написал в Twitter.

"Спасибо Верховной Раде за поддержку за основу моего законопроекта №5599 о деолигархизации. Олигархи - это прошлое. Все они должны стать просто крупными бизнесменами", - отметил президент.

Он добавил, что Украине необходимы прозрачные экономические отношения и равные правила игры для всех.

Когда Рада примет закон об олигархах

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия не исключает возможности продления еще на неделю работы парламента в сессионном режиме для принятия закона об олигархах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Арахамия отметил, что есть два варианта решения вопроса о принятии закона об олигархах.

«Первый - продлить еще на одну неделю пленарную работу (согласно календарному плану, пленарные заседания ВР на текущей сессии заканчиваются 16 июля - УНИАН), второй - отложить это на сентябрь», - сказал он.

Арахамия добавил, что депутаты будут консультироваться по этому вопросу и принимать решения.

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При этом Арахамия сообщил, что представители оппозиции «пугают» регистрацией тысяч поправок к законопроекту о деолигархизацию при подготовке его ко второму чтению.

Арахамия надеется, что депутаты все таки не будут заниматься «поправочным спамом».

Законопроект об олигархах Зеленского

1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об олигархах.

Проектом закона, среди прочего, предусмотрено создание реестра олигархов.

Согласно законопроекту, решение о признании лица, имеющего значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархом), принимается СНБО на основании представления правительства, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.

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Авторы: Надя Пришляк, Виктория Токарева