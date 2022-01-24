Действующего президента Украины поддерживают более 23% среди тех, кто определился с выбором.

Рейтинг кандидатов на выборах президента Украины возглавляет Владимир Зеленский, которого поддерживают 23,5% среди тех, кто определился с выбором.

Об этом сообщает Киевский международный институт социологии (КМИС), ссылаясь на результаты проведенного в течение 20-21 января 2022 года всеукраинского опроса общественного мнения.

Респондентам предоставлялся список из 11 кандидатов, в котором также были: Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Игорь Смешко, Юрий Бойко, Евгений Мураев, Дмитрий Разумков, Владимир Гройсман, Олег Ляшко, Виктор Медведчук, Олег Тягнибок.

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Ближайший конкурент Зеленского, согласно данным КМИС, - Петр Порошенко, за которого проголосовали бы 20,9% среди определившихся с выбором.

"Разница в поддержке этих кандидатов в пределах статистической погрешности, то есть формально они "делят" первое место", - отметили социологи.

Далее следуют Юлия Тимошенко (11,8%), Игорь Смешко (9,6%), Юрий Бойко (9,3%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

Согласно данным опроса, 10,2% граждан пока не определились с выбором, еще 13,8% не голосовали бы ни за одного кандидата из перечня, а 1,7% - вообще не пошли бы на выборы.

В ходе исследования опрошено 1205 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки не превышает 5%.

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