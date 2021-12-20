15,3% украинцев говорят, что они никогда и не питали надежд относительно Зеленского.

58,6% опрошенных украинцев не одобряют деятельность президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом говорится в обнародованных результатах опроса Киевского международного института социологии.

"Уровень одобрения деятельности президента Зеленского практически не изменился по сравнению с октябрем, и сейчас также преобладают критические оценки: 58,6% респондентов не одобряют деятельность президента Зеленского, одобряют - 26,4%", - говорится в результатах опроса.

В то же время, 34,5% респондентов утверждают, что Зеленский оправдал их надежды полностью или частично, хотя из них о полном оправдании надежд говорят 4%.

Половина респондентов (48%) ответили, что он не оправдал надежд. Еще 15,3% утверждают, что они никогда и не питали надежд относительно Зеленского.

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Как проводился опрос

В течение 9-17 декабря КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного (face-to-face) интервью с использованием планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews) было опрошено 2 тыс. 25 респондентов, проживающих в 109 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативная для населения Украины в возрасте от 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,9% - для показателей, близких к 25%, 2,2% - для показателей, близких к 12%, 1,5% - для показателей, близких к 5%.

В течение 22-29 июня по идентичной методологии была проведена первая волна опроса, в течение 24 июля-1 августа - вторая волна, в течение 25-29 октября - третья волна. Где это было релевантно, приводится динамика показателей в течение июня-декабря.

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Автор: Таня Поляковская