Президент подчеркнул, что, если человек нуждается в медицинской помощи, если от этого зависит жизнь, то значит, нужен этот шаг.

Президент Владимир Зеленский предположил, что единственный путь для сохранения жизни гражданина Украины Михеила Саакашвили - это решение Европейского суда по правам человека.

"И еще одно. То, в отношении чего уже давно нужно решение. Жизнь Михеила Саакашвили зависит сейчас не от политического, не от какого-то личного, а сугубо от этического решения... которое имеет чистую и весомую юридическую базу", - сообщил глава государства во время традиционного ежедневного обращения отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что, если человек нуждается в медицинской помощи, если от этого зависит жизнь, то значит, нужен этот шаг.

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"Знаю, что адвокаты Михеила сейчас подали срочное обращение в ЕСПЧ, чтобы обеспечить ему надлежащее лечение. И кажется, это единственный путь, чтобы сохранить ему жизнь", - сказал Зеленский.

Заключение Саакашвили в Грузии

Как сообщал УНИАН, 1 октября 2021 года Саакашвили задержали в Грузии, когда он впервые за восемь лет вернулся на родину накануне муниципальных выборов. Сразу после задержания Саакашвили объявил голодовку, которую 19 ноября 2021 года согласился прекратить.

После длительной голодовки политик находился в тяжелом состоянии, в связи с этим его перевезли из Руставской тюрьмы в военный госпиталь в Гори.

В Грузии его обвиняют по нескольким уголовным делам, в частности в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. За это его уже заочно приговорили к шести годам заключения.

Саакашвили заявлял, что во время пребывания под стражей его пытали. Он считает выдвинутые против него обвинения политическим преследованием, а себя политическим заключенным.

1 февраля 2023 года стало известно, что Саакашвили проходит лечение в клинике "Вивамед", поэтому он дистанционно принял участие в судебном заседании по делу об отсрочке его приговора или освобождении. Во время заседания политик пожаловался на крайне тяжелое состояние здоровья. В тот же день президент Владимир Зеленский заявил, что грузинские власти "публично пытают и убивают" Саакашвили.

6 февраля Верховная Рада обратилась к Грузии и мировому сообществу о необходимости немедленного перевода третьего президента Грузии, гражданина Украины Саакашвили на лечение за границу. В тот же день