Евродепутаты призвали нынешнего президента Грузии воспользоваться своим конституционным правом на помилование экс-президента.

Европарламент призвал грузинские власти освободить гражданина Украины Михеила Саакашвили и позволить ему получить надлежащее лечение за рубежом.

Евродепутаты выражают серьезную обеспокоенность ухудшением состояния здоровья бывшего президента Грузии, находящегося под стражей с октября 2021 года.

При этом отмечается, что согласно сообщениям, он резко теряет вес и высказываются предположения, что он мог пострадать от отравления тяжелыми металлами во время заключения. Поэтому депутаты Европарламента призывают нынешнего президента Грузии Саломе Зурабишвили воспользоваться своим конституционным правом на помилование Саакашвили, что уменьшит политическую поляризацию в стране.

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В резолюции сказано, что прогресс страны в европейских реформах должен быть вновь поставлен в центр политики. Евродепутаты считают, что то, как в стране обращаются с заключенными, такими как экс-президент, является лакмусовой бумажкой для преданности грузинского правительства европейским ценностям и его провозглашенных европейских стремлений, в том числе статуса кандидата в ЕС, который до сих пор не предоставлен Грузии.

В Европарламенте напоминают грузинским властям, что они обязаны обеспечить Саакашвили адекватное лечение и уважать его основные права и личное достоинство в соответствии с конституцией страны и международными обязательствами.

Кроме того, в резолюции подчеркивается фундаментальная роль, которую олигарх Бидзина Иванишвили сыграл в задержании господина Саакашвили "в рамках личной вендетты". При этом Европарламент призывает рассмотреть возможность применения санкций в отношении Иванишвили за его роль в "ухудшении политического процесса в Грузии".

Ситуация с Саакашвили: детали

6 февраля Тбилисский городской суд отказался отсрочить исполнение приговора по делу бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

С ходатайством об отсрочке или освобождении от наказания бывшего президента Грузии в суд обратились адвокаты Саакашвили. Это ходатайство судья Георгий Аревадзе рассматривал около двух месяцев.

Представители пенитенциарной службы не согласились с ходатайством адвокатов Саакашвили. По словам представителя службы, юриста Ники Абрамишвили, поданное суду заключение не содержало достоверной информации о тяжести болезни осужденного и не могло служить основанием для отсрочки ему наказания.

Вместе с тем, учитывая состояние здоровья, Михеил Саакашвили ни на заседании, ни на оглашении решения не присутствовал, даже дистанционно.

1 октября 2021 года Саакашвили задержали в Грузии, когда он впервые за восемь лет вернулся на родину накануне муниципальных выборов. Сразу после задержания Саакашвили объявил голодовку, которую 19 ноября 2021 года согласился прекратить.

После длительной голодовки политик находился в тяжелом состоянии, в связи с этим его перевезли из Руставской тюрьмы в военный госпиталь в Гори.

В Грузии его обвиняют по нескольким уголовным делам, в том числе в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. За это его уже заочно приговорили к шести годам заключения.

Саакашвили заявлял, что во время пребывания под стражей его пытали. Он считает выдвинутые против него обвинения политическим преследованием, а себя политическим заключенным.

1 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что грузинские власти "публично пытают и убивают" Саакашвили.

6 февраля Верховная Рада обратилась в Грузию и мировое сообщество о необходимости немедленного перевода третьего президента Грузии, гражданина Украины Михеила Саакашвили на лечение за границу.