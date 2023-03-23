Там объяснили это тем, что экс-президент отказывается от основного курса лечения и репутационными потерями.

Клиника, в которой уже несколько месяцев лечится заключенный грузинский экс-президент и гражданин Украины Михеил Саакашвили, сомневается в целесообразности его дальнейшего пребывания там.

Как сообщает издание "Новости-Грузия", медучреждение обратится с этим вопросом в пенитенциарную службу страны. В клинике заявили, что Саакашвили частично соглашается на лечение. Ему делают то, что могли бы делать и в других больницах.

"С октября 2022 года пациент отказывается от назначенного курса лечения", - пояснили в клинике и добавили, что не хотят "нести репутационные потери " из-за сложившейся ситуации.

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Адвокат Саакашвили, комментируя намерения клиники, заявил, что если Саакашвили вернется в тюрьму, это будет "смертным приговором".

Состояние Саакашвили

Состояние Саакашвили в настоящее время тяжелое. По данным его родных он сильно похудел и его организм не воспринимает пищу. Сам Саакашвили и его родные настаивают на лечении за рубежом. Грузинские власти на это не соглашаются и считают, что Михеил Саакашвили "занимается симуляцией", чтобы его освободии.

Оппозиционный телеканал Mtavari сообщал, что семья Саакашвили надеется на допуск к нему польских врачей. От дипломатических источников в ЕС была неофициальная информация, будто Тбилиси согласился на это, но дата визита не определена.

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