Он отметил, что нужна новая субъектность Министерства обороны, ведь оно отвечает за координацию всего сектора обороны.

Президент Владимир Зеленский представил нового министра обороны Украины Рустема Умерова и задачи, которые стоят перед ним сейчас, коллективу ведомства. Об этом говорится в Telegram-канале глава государства.

Он отметил, что нужна новая субъектность Министерства обороны, ведь оно отвечает за координацию всего сектора обороны.

"Украинский воин - это ключевой приоритет сил обороны. Если для блага и прочности воина нужны изменения в деятельности сил обороны, значит, такие изменения должны быть мгновенными. Это относится ко всему, от бюрократических процедур, которые отнимают время и энергию воинов, до обеспечения наших воинов. Все, что может быть оцифровано, должно быть оцифровано. Каждая бюрократическая процедура, которая может быть отменена, должна быть отменена. Каждая вещь, которая может уберечь жизнь и здоровье воинов, должна быть найдена и поставлена в украинские войска. Нужна новая философия отношения к украинским воинам: люди – это не расходный материал. Их время и силы – это ценность государства", - заявил президент.

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Он подчеркнул, что Силы обороны Украины имеют самый большой в мире опыт успешной защиты в современной войне.

По его словам, все, что дает такую защиту, должно работать на каждого украинского воина, на наше государство в целом и на безопасность наших партнеров.

"Этим нужно заниматься. Целенаправленно. Это касается всего, от тренировки воинов до медицинского обеспечения бригад, от обеспечения боя до коммуникации с родными наших воинов. А главное, нужно больше доверия. Доверия к решениям, которые принимаются, доверия к закупкам, которые проводятся, доверия к поставкам, которое запланировано и осуществляется, и доверия к коммуникации между подразделениями и необходимыми им звеньями системы обороны Украины. Уверен, что Рустем Умеров способен это обеспечить", - заявил Зеленский.

Новый министр обороны Украины

Как сообщал УНИАН, 5 сентября Верховная Рада Украины отправила в отставку Алексея Резникова, который занимал должность министра обороны с 4 ноября 2021 года.

6 сентября народные депутаты поддержали кандидатуру, которая была предложена президентом Украины Владимиром Зеленским, Рустема Умерова. До этого он работал на должности председателя Фонда государственного имущества.

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