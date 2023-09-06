Его кандидатуру предложил президент Зеленский.

5 сентября Верховная Рада Украины отправила в отставку Алексея Резникова, который занимал пост министра обороны с 4 ноября 2021 года. Его преемником, как ожидалось, должен был стать бывший председатель Фонда государственного имущества Рустем Умеров, чью кандидатуру предложил президент Украины Владимир Зеленский.

В среду, 6 сентября, парламент принял решение о назначении Умерова на должность министра. Назначение поддержали 338 народных депутатов. Один нардеп воздержался, ни один не проголосовал против. 21 депутат не участвовал в голосовании.

Перед назначением Умеров несколько раз встречался с народными избранниками. Сегодня также должен был выступать перед нардепами – как кандидат на должность министра обороны.

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Смена руководителя МО - что надо знать об отставке Алексея Резникова и назначении Рустема Умерова

С сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерениях сменить министра обороны. Он также сообщил, что Алексея Резникова на этом посту может сменить тогдашний глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Слухи об отставке Алексея Резникова с должности министра обороны Украины, которую он занимал во время всей полномасштабной войны, распространялись неоднократно – после скандалов, связанных с возглавляемым им ведомством. В частности, после скандала с закупками пищевых продуктов по завышенным ценам.

Снова об отставке заговорили в августе – после того, как журналисты выяснили, что зимние куртки для ВСУ могли закупаться по завышенным ценам и несоответствующего качества.

Резников обещал, что уйдет в отставку, если факты из расследований журналистов будут подтверждены. Уже 31 августа заговорили о том, что вероятность того, что он все же покинет пост, высока.

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