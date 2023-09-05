Народные депутаты проголосовали за отставку Резникова.

Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. Это решение поддержало 327 народных депутатов Украины.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк сообщил в Telegram, что Резников сегодня в парламенте рассказал, что военная помощь Украине достигла 100 млрд долларов.

"За полгода сделать запасы 200 тыс. бронежилетов, 150 тысяч шлемов. Поставили 1,5 млн. зимней формы, 2 млн. летней формы. На вооружение принято более 200 образцов западного оружия", - цитирует Резникова депутат.

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Также министр сообщил, что принято в эксплуатацию более 30 моделей украинских дронов. резников отметил, что на сегодняшний день не все страны НАТО достигли того уровня, на котором сейчас Украина. Также сообщил, что "на финише реформа закупок" и Агентство по ресурсному обеспечению должно показать результаты в октябре.

Железняк сообщил, что Резников закончил свое выступление словами: "Имею честь".

Отставка Резникова - что известно

Разговорам об отставке Алексея Резникова с должности министра обороны предшествовали различные скандалы по поводу возможных коррупционных закупок для армии питания и военной формы и снаряжения.

С сентября президент Украины в вечернем видеообращении сказал, что Владимир Зеленский подтвердил, что решил уволить министра обороны Алексея Резникова. Он назвал кандидатуру на эту должность - председатель Фонда госимущества Рустем Умеров.

Зеленский отметил, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом.

После этого министр обороны Украины Алексей Резников подал на рассмотрение в парламенту заявление о своей отставке и заявил, что готов отчитаться о своей работе перед нардепами.

Последний скандал перед увольнением касался курток для армии. В августе журналист Юрий Николов в расследовании рассказал, что цены на военные куртки для армии, закупленные в 2022 году, втрое выросли в цене после их доставки из Турции в Украину. Они якобы из летних превратились в зимние воздухозащитные. Резников отрицал это, отмечая, что это манипуляции журналиста.

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