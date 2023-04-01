Он заявил, что чрезвычайно важно, когда нейтральные страны занимают такую позицию.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил власти Швейцарии, которые решили присоединиться к 10-му пакету санкций Евросоюза против России.

Об этом глава государства заявил в вечернем обращении. Он напомнил, что на этой неделе Швейцария присоединилась к 10-му санкционному пакету Евросоюза. "Это важно, когда государства, являющиеся нейтральными в военно-политическом смысле, все же занимают четкую моральную позицию к российскому террору, к разрушению Россией глобального порядка, основанного на правилах", - заявил Зеленский.

"Только в единстве можем сохранить мир как основу международных отношений, и я благодарю Швейцарию за соответствующие решения", - добавил он.

Видео дня

Позиция Швейцарии по войне в Украине

29 марта власти Швейцарии решили присоединиться к 10-му пакету атироссийских санкций Евросоюза, который был принят 25 февраля.

А 30 марта в Швейцарии осудили четырех банкиров за помощь близкому другу президента РФ Владимира Путина виолончелисту Сергею Ролдугину перевести деньги на банковские счета. В 2022 году власти Швейцарии ввели против музыканта санкции, назвав его "кошельком Путина".

Вас также могут заинтересовать новости: