Среди осужденных - один швейцарец.

В Швейцарии осудили четверых банкиров за помощь близкому другу президента РФ Владимира Путина виолончелисту Сергею Ролдугину перевести деньги на банковские счета.

В 2022 году власти Швейцарии ввели против музыканта санкции, назвав его "кошельком Путина".

Как пишет Reuters, разместить миллионы франков на счетах в швейцарских банках в период с 2014 по 2016 год Ролдугину помогали трое россиян и один швейцарец, которые на то время были руководителями цюрихского филиала "Газпромбанка". В частности, речь идет об около 30 млн швейцарских франков ($31,84 млн).

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Они осуждены окружным судом Цюриха за отсутствие осмотрительности в финансовых операциях и получили приговор в виде семи месяцев лишения свободы условно.

Издание напомнило, что музыкант является крестным отцом старшей дочери Путина Марии.

Кроме ЕС, Ролдугин также попал под санкции США после вторжения РФ в Украину. Минфин США считает его частью системы, управляющей офшорным богатством Путина.

Санкции против РФ

США, Евросоюз и некоторые другие страны ввели санкции против российскх властей и бизнеса за аннексию Крыма, а после широкомасштабного вторжения эти санкции были значительно расширены. В частности, ранее ЕС принял уже 10-й пакет санкций ротив РФ.

При этом в последнее время власти ЕС активно работают над тем, чтобы перекрыть пути обхода антироссийских санкций. Кроме того, в ЕС разрабатывают механизм передачи замороженных на территории Евросоюа российских активов на восстановление Украины.

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