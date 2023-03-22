Парламент страны решил, что сначала обсудит этот вопрос с экспертами.

Рассмотрение вопроса о реэкспорте военного оборудования и оружия третьим странам в швейцарском парламенте зашло в тупик, поэтому его отложили на 2024 год.

Как сообщило издание SwissInfo, комитет по вопросам политики безопасности (SIK-S) парламента Швейцарии решил, что обсудит этот вопрос с экспертами. За это проголосовали 7 членов комитета, против были 4 и один воздержался. Слушания намечены на май следующего года. Таким образом комитет остановил обсуждение всех вопросов, касающихся реэкспорта швейцарских военных материалов и оружия.

SIK-s хочет вместе с экспертами обсудить процедуру ООН "Единство ради мира" и ее имплементацию в швейцарскую правовую систему, законодательство и политику нейтралитета.

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Позиция Швейцарии по войне в Украине

После нападения РФ на Украину власти Швейцарии решили присоединиться к антироссийским санкциям. В стране начали замораживать активы россиян, в отношении которых ЕС ввел санкции. Но 15 февраля правительство Швейцарии сообщило, что не может конфисковать замороженные российские активы, потому что это запрещает конституция страны.

Хотя Швейцария оказывала Украине гуманитарную помощь, при этом отказалась поставлять оружие и запретила другим странам передавать Киеву оружие швейцарского производства. 12 марта президент Швейцарии Ален Берсе заявил, что швейцарское оружие не должно использоваться на войне в Украине.

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