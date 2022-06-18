Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина продолжит реализацию проевропейских реформ.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляен за положительное заключение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Продолжил диалог с президентами Еврокомиссии и Европейского совета. Поблагодарил Урсулу фон дер Ляен за положительное заключение ЕК о предоставлении Украине статуса кандидата. Украина будет продолжать курс проевропейских реформ", - отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

Сегодня, 17 июня, Еврокомиссия обнародовала заключение, в котором рекомендовала Европейскому совету предоставить Украине европейскую перспективу и статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен уточнила, что это должно быть сделано с пониманием, что Украина должна воплотить ряд важных реформ.

Как отметил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, среди необходимых шагов на пути к вступлению в ЕС, в частности принятие и внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного Суда Украины, включая процесс предварительного отбора на основе оценки их добропорядочности и профессиональных навыков, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Также необходимо завершить проверку добропорядочности кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины. Также необходимо дальнейшее усиление борьбы с коррупцией, в частности на высоком уровне.

Решение Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС ожидается 23-24 июня.

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