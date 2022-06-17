По словам президента, США еженедельно усиливают поддержку Украины.

На этой неделе украинская армия имеет весомые результаты на передовой - именно благодаря поддержке США.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в видеообращении.

"В целом неделя была максимально полезной для Украины - на многих направлениях. И хочу также сегодня поблагодарить президента США Байдена за то, что американская поддержка для Украины усиливается еженедельно. И на этой неделе имеем весомые результаты на передовой - именно благодаря поддержке США", - отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, США до конца июня планируют передать Украине реактивные системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, США выделили Украине новый пакет помощи на 1 млрд долларов.

Как заявил министр обороны США Ллойд Остин, пакет включает: управляемые снаряды для РСЗО, 18 гаубиц M777 и 36 тыс. снарядов к ним, две дополнительные противокорабельные системы Harpoon, тысячи приборов защищенной радиосвязи и приборов ночного видения, другие оптические приборы.

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