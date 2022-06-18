Президент отметил, что во время вчерашнего визита в Киев лидеров Франции, Германии, Румынии и Италии было понятно, насколько масштабные перспективы открываются и для Украины, и для всех европейцев, если сотрудничать.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что развитие Европы можно представить действительно мощным только с Украиной.

Об этом он сказал в видеообращении.

"Во время вчерашнего визита в Киев лидеров Франции, Германии, Румынии и Италии было понятно, насколько масштабные перспективы открываются и для нашего государства, и для всех европейцев, если будем работать и дальше вместе. А сегодня это понимание стало еще четче. Европейская сила, европейская самостоятельность и европейское развитие можно представить действительно мощными только с Украиной", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

16 июня в Киеве президент Франции Эммануэль Макрон на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Италии Марио Драги, президентом Румынии Клаусом Йоганнісом и канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что Франция, Германия, Румыния и Италия поддерживают предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Сегодня, 17 июня, Еврокомиссия обнародовала заключение, в котором рекомендовала Европейскому совету предоставить Украине европейскую перспективу и статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Решение Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС ожидается 23-24 июня.

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