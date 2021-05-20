Глава государства не считает, что можно связывать последние изменения в составе правительства с его возможностью баллотироваться на второй срок в 2024 году.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что еще рано говорить о его следующем президентском сроке.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил на итоговой пресс-конференции главы государства по результатам двух лет работы на посту.

В частности, президента спросили, не являются ли последние изменения в составе правительства с отставкой трех министров к подготовке к следующему президентскому сроку. «Рано отвечать», - сказал глава государства.

Годовщина Зеленского на посту президента

В прошлый раз большую пресс-конференцию Зеленский проводил 20 мая 2020 года - ровно через год после своей инаугурации.

Годом ранее, 20 мая 2019 года Зеленский вступил в должность президента, принеся присягу в Верховной Раде.

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Автор: Виталий Саенко