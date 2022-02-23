Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, рассматривается ли возможность внедрения Украиной визового режима для граждан из Российской Федерации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и президентом Республики Польша Анджеем Дудой, которые находятся в нашей стране с рабочим визитом.
В частности, у главы государства спросили, рассматривается ли возможность введения визового режима с Россией.
"У меня есть много предложений от нашей команды по этапам реакции. Они связаны со следующими шагами Российской Федерации", - заявил Зеленский.
Признание Россией "ЛДНР" и реакция Украины
Как сообщал УНИАН, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании террористических группировок "ДНР" и "ЛНР". В них Путин для "поддержания мира" поручает ввести российские войска на территорию ОРДЛО.
Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Украина готовится подавать дополнительные материалы в Европейский суд по правам человека относительно действий России на Донбассе.
22 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассмотрит вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией. По словам Зеленского, он получил соответствующий запрос от Министерства иностранных дел.
МИД Украины отзывает для консультаций временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации Василия Покотило.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что инициатива разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией своевременна, продумана и отвечает интересам Украины.