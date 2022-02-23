Глава государства подчеркнул, что следующие шаги Украины будут зависеть от дальнейших действий России.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, рассматривается ли возможность внедрения Украиной визового режима для граждан из Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и президентом Республики Польша Анджеем Дудой, которые находятся в нашей стране с рабочим визитом.

В частности, у главы государства спросили, рассматривается ли возможность введения визового режима с Россией.

"У меня есть много предложений от нашей команды по этапам реакции. Они связаны со следующими шагами Российской Федерации", - заявил Зеленский.

Признание Россией "ЛДНР" и реакция Украины

Как сообщал УНИАН, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании террористических группировок "ДНР" и "ЛНР". В них Путин для "поддержания мира" поручает ввести российские войска на территорию ОРДЛО.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Украина готовится подавать дополнительные материалы в Европейский суд по правам человека относительно действий России на Донбассе.

22 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассмотрит вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией. По словам Зеленского, он получил соответствующий запрос от Министерства иностранных дел.

МИД Украины отзывает для консультаций временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации Василия Покотило.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что инициатива разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией своевременна, продумана и отвечает интересам Украины.