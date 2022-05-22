Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Италии Марио Драги сотрудничество двух стран в оборонной отрасли и важность скорейшего принятия 6-го пакета санкций против РФ.
Об этом Зеленский написал в Twitter.
"Созвонились по инициативе Марио Драги. Поговорили о сотрудничестве в оборонной отрасли, необходимости ускорения 6-го пакета санкций и разблокирования украинских портов", - отметил Зеленский.
Президент добавил, что поблагодарил Италию за безоговорочную поддержку Украины на пути в Европейский Союз.
Согласно информации Офиса президента, сегодня в Киеве находилась парламентская делегация Италии. В частности, отмечалось, что заместитель руководителя ОП Игорь Жовква провел встречу с председателем депутатской группы межпарламентских связей с Украиной в парламенте Италии Уго Каппеллаччи и членом комиссии по иностранным делам Маттео Перего Ди Кремнаго.
Каппеллаччи подтвердил, что Италия и в дальнейшем будет поддерживать украинцев в их защите своей страны и европейской демократии в целом. Значительное впечатление на парламентскую делегацию произвели ужасные последствия войны в городе Буча, который парламентарии посетили во время визита.
Жовква проинформировал собеседников об инициативе президента по патронату над пострадавшими украинскими городами и регионами. В этой связи было отмечено, что правительство Италии предметно рассматривает возможность приобщения к восстановлению Украины.
Во время встречи также были обсуждены недавние евроинтеграционные шаги Украины. Участники встречи согласились, что единогласная позиция государств – членов ЕС относительно предоставления Украине статуса страны – кандидата на вступление в Евросоюз в июне 2022 года стала бы важным символическим и политическим шагом в признании европейских перспектив украинского народа.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 мая, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Антониу Коштой в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована разблокировать порты дипломатически, но если Россия не хочет разговаривать, то Украина просит оружие, чтобы это сделать военно.