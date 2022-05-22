Президент поздравил ученых, которые работают ради того, чтобы Украина сохранила и развила свой научный потенциал.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина делает все, чтобы как можно быстрее вернуться к правилам мирного времени.

Об этом Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении.

"Сегодняшний день в нашем государстве имеет двойное значение. Это День науки. И - День Европы. Я поздравляю наших ученых, которые несмотря на все трудности, тем не менее, работают ради того, чтобы Украина сохранила и развила свой научный потенциал. Конечно, во время полномасштабной войны все силы общества и государства могут быть направлены только на защиту и это – значительные ограничения и для науки, и для культурной сферы, и для других фундаментальных частей общественной жизни. Но - такое время. Делаем все, чтобы как можно быстрее вернуться к правилам мирного времени", - сказал Зеленский.

Он также поблагодарил всех, кто прилагает усилия, чтобы Украина наконец стала частью объединенной Европы. В частности, дипломатам, государственным служащим, которые сейчас должны за считанные недели выполнить задание, которое другие государства преодолевали годами, когда шли в Евросоюз.

"И хочу подчеркнуть: наш евроинтеграционный путь это не просто о политике. Это о качестве жизни. И о том, что украинцы чувствуют жизненные ценности так же, как и абсолютное большинство европейцев", - подчеркнул глава государства.

Напомним, Зеленский раскрыл как создаются его речи и обращения.

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