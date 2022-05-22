Президент призвал всех ежедневно заботиться о том, чтобы помочь нашей обороне, помочь армии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что колоссальные затраты на войну России все равно не помогут одержать победу.

Об этом Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении.

"Военная ситуация за сегодняшний день не претерпела существенных изменений. Но, на самом деле было важно. На самом деле и то, что имеем возможность говорить это на 87-й день полномасштабной войны против России, является неплохой новостью. Россия направила все свои ресурсы, чтобы нас уничтожить. В российских регионах открыто говорят, что их так называемая "спецоперация" является причиной для экономического падения... Рост цен, обесценивание доходов, разрушение всего того экономического потенциала, который создан в России с 2000-х, – оккупантов это пока не останавливает. Но колоссальные затраты на войну им все равно и не помогают. И - не помогут", - сказал глава государства.

В то же время он подчеркнул, что все украинцы должны помнить сейчас, что война продолжается и не прекращать помогать армии.

"На Донбассе ситуация чрезвычайно тяжелая. Как и в предыдущие дни, Русская армия пытается наступать на Славянск и Северодонецк. Вооруженные Силы Украины сдерживают это наступление. Каждый день, который наши защитники и защитницы отбивают у этих наступательных планов России, срывая их, – является конкретным вкладом в приближение главного дня. Желаемого дня, который мы все так ждем и за который боремся. Дня Победы. И никакие российские удары - ни ракетами по Ровенщине, ни артиллерией по Харьковщине или Сумщине, ни всем возможным оружием по Донбассу – результата России не дадут", - подчеркнул Зеленский.

Президент сказал, что подписал сегодня указ о награждении наших героев. 215 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами, из них 30 посмертно.

"Почти каждый день у меня на столе такой или иные подобные указы. О праздновании наших защитников и защитниц. О присвоении звания Герой Украины. И это отражает тяжесть военной ситуации. Война, к сожалению, продолжается. Война не закончилась. Нам еще нужно драться и идти вперед к победе. Возможно, кому-то в некоторых городах в тылу кажется, что о войне можно забыть и стать беззаботным. Или даже небрежным. Но нет, это не так", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что за нашу независимость ежедневно гибнут украинцы.

"И каждый и каждый из нас должны ежедневно заботиться о том, чтобы помочь обороне. Помочь армии. Тем, чем могут. Так, как могут", - призвал он.

Напомним, Зеленский раскрыл, как создаются его речи и обращения.

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