Глава государства Владимир Зеленский заявил, что предоставление или лишение гражданства происходит в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Президент Владимир Зеленский заявил, что нет никаких спекуляций в вопросе лишения руководителя штаба территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана гражданства Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на совместной с президентом Литвы Гитанасом Науседой пресс-конференции в Киеве.

В частности, у президента спросили, возможен ли пересмотр решения о лишении Корбана гражданства, и если нет, то может ли глава государства объяснить мотивы этого решения, чтобы избежать спекуляций.

"Во-первых: никаких спекуляций нет. Мы на регулярной основе предоставляем гражданство нашего государства или лишаем. Это постоянный процесс, и все происходит постоянно в рамках действующего законодательства", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, народный депутат Сергей Власенко опубликовал скриншот якобы тайного указа президента о лишении гражданства ряда лиц, в том числе и Корбана.

22 июля руководитель территориальной обороны Днепропетровской области, экс-народный депутат Корбан сообщил, что на польско-украинской границе у него изъяли паспорт.

26 июля в Facebook он написал, что находися в Польше. Корбан добавил, что паспорт отобрали, обозначив в графе гражданство его состояние как "лицо без гражданства".

Он сообщил, что ищет возможности снова пересечь границу Украины, отметив, что имеет на руках свидетельства о рождении.

Вас также могут заинтересовать новости: