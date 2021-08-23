Санкции также ввели против "главы ДНР" Пушилина и его медиа-ресурсов.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу пятничного решения СНБО о блокировке в Украине ряда российских ресурсов.

Речь идет о ресурсах компании "Ростелеком" и ряде российских СМИ, включая издания "Ведомости", "Версия" и "Московский комсомолец", санкции предполагают ограничение доступа к веб-ресурсам.

Документ опубликован на сайте главы государства.

Санкции также вводятся в отношении АО "ТРК-3", Фонда изучения исторической перспективы, Ассоциации благотворительной помощи "Взаимопомощь", компаний "Новинфо", "Наше завтра", "Лайт-принт", "Народные новости", информационное агентство "Анна-ньюс".

Кроме того СНБО решил ввести ограничения в отношении двух ресурсов, связанных с "главой ДНР" Денисом Пушилиным. Против последнего также ввели персональные санкции на три года

В июне Зеленский подписал указ о санкциях в отношении ряда крупных российских СМИ - "Россия 24", НТВ, "Первый канал. Всемирная сеть", "РТР-планета".

В июле Зеленский ввел в действие ограничения против российской компании Wildberries, одной из крупнейших российских онлайн-площадок для продажи одежды, детских и хозяйственных товаров - указом главы государства были заблокированы активы на территории Украины, запрет на вывод капитала, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств и запрет на передачу технологии и права интеллектуальной собственности.

21 июня Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении сайта страна и его главного редактора Игоря Гужвы, а также видеоблогера Анатолия Шария.

Автор: Андрей Софин