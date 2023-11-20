Зеленский внес в парламент проект постановления об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны Украины насчет ограничительных мер против РФ и Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает парламенту поддержать решение о применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Российской Федерации и Республике Беларусь в оборонно-промышленной сфере на 50 лет.

Соответствующий проект постановления об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 ноября 2023 года он сегодня, 20 ноября, внес в Верховную Раду.

Документом предполагается применить сроком на 50 лет секторальные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к РФ и РБ в оборонно-промышленной сфере. Речь идет о запрете проведения операций с товарами и услугами, на международные передачи которых распространяется действие Закона Украины "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования", с резидентами РФ и РБ, в том числе проводимых с привлечением резидентов других государств.

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Также речь идет о приостановлении выполнения экономических и финансовых обязательств в пользу резидентов РФ и РБ по операциям, касающимся военного назначения и двойного использования.

Кроме того, предусматривается запрет передачи резидентам и резидентами РФ и РБ технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; запрет на осуществление резидентами РФ и РБ действий по получению охранных документов, осуществление иных действий, связанных с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, компоновка полупроводниковых изделий, торговые марки, сорта растений, объекты авторского права). Речь идет и о запрете регистрации и аккредитации организаций коллективного управления, учредителями которых являются резиденты РФ и РБ.

Предусмотрено прекращение действия совместных проектов и промышленных программ в сфере безопасности и обороны, участниками которых являются резиденты РФ или РБ, в отношении товаров военного назначения и двойного использования.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский 18 ноября подписал указы о применении санкций к более чем 100 физическим и 37 юридическим лицам.

Под новые санкции попали, в частности, экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, экс-министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник, российский гауляйтер в Крыму Сергей Аксенов, главарь "ЛНР" Леонид Пасечник и бывший народный депутат Украины Олег Царев.

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