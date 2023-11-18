Президент Украины Владимир Зеленский обосновал введение новых ограничительных мер против физических и юридических лиц из Российской Федерации.
Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам. "Введено в действие несколько решений СНБО по санкциям. Почти 40 российских юридических лиц и более 100 физических лиц. В частности, те, кто причастен к похищению и депортации украинских детей с оккупированной территории. А также лица, которые разными способами помогают российскому террору против Украины", - подчеркнул Зеленский.
Как отметил глава государства, Украина усиливает давление на этих лиц.
"Каждый из них должен отвечать за то, что наделал, и никакой связи этих людей с Украиной мы не оставим", - отметил Зеленский.
Война в Украине и санкции
Как сообщал УНИАН, Зеленский подписал указы о применении санкций к более 100 физических и 37 юридических лиц.
Среди разных лиц, под новые санкции попали экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, экс-министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник, российский гауляйтер в Крыму Сергей Аксенов, глава "ЛНР" Леонид Пасечник и бывший народный депутат Украины Олег Царев.
Также Общество с ограниченной ответственностью "Мир кино", закрытое акционерное общество Молодежный оздоровительно-культурный комплекс" Черемушки", государственное бюджетное учреждение города Москвы "Финансово-хозяйственное управление мэрии Москвы".
Также в перечне Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества, Межрегиональное общественное движение пострадавших в военных конфликтах, Всероссийская общественная организация "Молодая Гвардия Единой России" и благотворительные организации.