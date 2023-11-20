Президент отметил, что война - это не кино.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что начатая Россией полномасштабная война против Украины завершится не так быстро, как нам бы хотелось, но Украина не собирается опускать руки. Об этом глава государства сказал во время встречи с генеральным директором Fox Corporation Лакланом Мердоком, журналистами Fox News Бенджамином Холлом и The Sun Жеромом Старки, которые посетили нашу страну.

Президент рассказал о ситуации на поле боя, высокой мотивации и решимости украинского народа и вере в победу.

Также Зеленский отметил важность сохранения внимания мира к украинским усилиям в борьбе за свободу и свое государство.

Видео дня

"Люди почему-то относятся к этому, как к кино, и ожидают, что в событиях не будет долгих пауз, что картинка перед глазами всегда будет меняться, каждый день будут какие-то сюрпризы. Но для нас, для наших воинов это не кино. Это наши жизни. Это ежедневный тяжелый труд. И завершится все не так быстро, как нам бы хотелось, но мы не имеем права опускать рук и не сделаем этого", – подчеркнул глава государства.

Кроме того, собеседники обсудили дальнейшее сотрудничество, обменялись мнениями относительно российских пропагандистских нарративов, которыми пользуются противники поддержки Украины. Также было обсуждено украинское видение справедливого мира на основе формулы мира.

Зачем РФ штурмует Авдеевку

Как сообщал УНИАН, 14 ноября Зеленский подчеркнул, что российские захватчики штурмуют Авдеевку Донецкой области из-за того, что президент Российской Федерации Владимир Путин хочет получения тактических результатов на поле боя перед объявлением о выдвижении на президентские выборы в 2024 году.

Вас также могут заинтересовать новости: