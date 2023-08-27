Глава государства также ответил, стоит ли украинским войскам переходить российские границы и воевать на территории страны-агрессора.

Президент Украины Владимир Зеленский не уверен, что при деоккупации Крыма речь будет идти о военном пути. По его мнению, вопрос освобождения полуострова можно "дожать" политически.

Об этом глава государства заявил в интервью Наталье Мосейчук. По его словам, благодаря избежанию военной деоккупации Крыма удастся сохранить жизнь людей, в том числе военных.

"Меньше жертв. Если мы будем на административных, или условных, границах с Крымом, я считаю, что можно политически дожать демилитаризацию России на территории украинского Крыма. Я считаю, что это было бы лучше. Я думаю прежде всего о тех, кто это будет выполнять", - сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что вопрос о том, стоит ли украинским войскам переходить российские границы и воевать на территории этой страны-агрессора, лежит в плоскости того, готовы ли мы жертвовать своими людьми ради этого, а также поддержкой ряда государств.

"Вы сказали, а будет ли там война на территории России. Любая война - все равно потери, где бы она ни была. Все надо рассчитывать", - сказал президент.

Он отметил, что в мире есть ряд крупных государств, которые не поддерживают Россию только потому, что для них является неприемлемым нарушение территориальной целостности государства, ведь "для них это болезненный вопрос".

"Если я умышленно направляю свои войска и решаю идти на территорию России, я точно должен знать, что со мной этого государства (уже) не будет. А дальше ты уже думаешь, что важнее сейчас для народа Украины", - сказал Зеленский.

Освобождение Крыма - другие заявления

Как сообщал УНИАН, в конце июля глава украинской разведки Кирилл Буданов спрогнозировал, что ВСУ скоро будут на территории полуострова.

Между тем, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина будет возвращать себе Крым военным путем, потому что других вариантов пока нет. Он добавил, что без деоккупации Крыма войну нельзя считать завершенной.

Также Данилов отметил, что когда начнется военное освобождение Украиной Крыма, все это увидят и поймут. По его словам, это будет более мощная операция, чем то, что сейчас происходит на полуострове.

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