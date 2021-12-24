Президент Владимир Зеленский своим указом назначил Олега Синегубова председателем Харьковской областной государственной администрации.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, соответствующий указ № 676/2021 опубликован на сайте главы государства.
До назначения Синегубов возглавлял Полтавскую ОГА.
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Что известно об Олеге Синегубове
Олег Синегубов родился 10 августа 1983 года в Харькове. С ноября 2015 года по октябрь 2019 занимал должность декана одного из факультетов (№6) Харьковского национального университета внутренних дел.
Также работал следователем в двух отделениях УМВД Украины на Южной железной дороге.
Кроме преподавательской и научной работы, Синегубов занимался и бизнесом, он является владельцем и соучредителем нескольких коммерческих предприятий.
В 2017 году был претендентом на должность председателя Полтавской ОГА. В 2018 году был претендентом на должность судьи Высшего антикоррупционного суда Украины, но не прошел конкурсный отбор. В июле 2019 года во время выборов в Верховную Раду был доверенным лицом кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" в избирательном округе №180 Алексея Красова.