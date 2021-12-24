Ранее Олег Синегубов возглавлял Полтавскую ОГА.

Президент Владимир Зеленский своим указом назначил Олега Синегубова председателем Харьковской областной государственной администрации.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, соответствующий указ № 676/2021 опубликован на сайте главы государства.

До назначения Синегубов возглавлял Полтавскую ОГА.

Что известно об Олеге Синегубове

Олег Синегубов родился 10 августа 1983 года в Харькове. С ноября 2015 года по октябрь 2019 занимал должность декана одного из факультетов (№6) Харьковского национального университета внутренних дел.

Также работал следователем в двух отделениях УМВД Украины на Южной железной дороге.

Кроме преподавательской и научной работы, Синегубов занимался и бизнесом, он является владельцем и соучредителем нескольких коммерческих предприятий.

В 2017 году был претендентом на должность председателя Полтавской ОГА. В 2018 году был претендентом на должность судьи Высшего антикоррупционного суда Украины, но не прошел конкурсный отбор. В июле 2019 года во время выборов в Верховную Раду был доверенным лицом кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" в избирательном округе №180 Алексея Красова.