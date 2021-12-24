Пока что неизвестно, какие вопросы будут рассматривать.

Президент Владимир Зеленский созывает новое заседание Совета нацбезопасности и обороны. Заседание запланировано уже на следующую неделю.

Об этом говорится в заявлении аппарата СНБО.

Согласно сообщению, новое заседание СНБО должно состоятся 29 декабря.

"Сегодня, 24 декабря 2021, после доклада Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова Президенту Украины Владимиру Зеленскому Глава государства принял решение о проведении в среду, 29 декабря 2021 года, заседания СНБО Украины", - говорится в сообщении.

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Справка УНИАН. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) - координационный орган по вопросам национальной безопасности и обороны при президенте Украины. В соответствии со статьей 107 Конституции Украины СНБОУ координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны.

Как ранее сообщал УНИАН, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине в случае необходимости могут ввести военное положение, однако сейчас ее нет.

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