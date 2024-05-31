В течение 2024-2026 годов Швеция предоставит нашей стране военную помощь на 75 млрд шведских крон.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Королевством Швеция.

Перед подписанием Кристерссон, в частности отметил, что Украина бьется не только за собственную свободу, но и за свободу и безопасность других стран. Именно поэтому, отметил он, поддержка Украины является такой важной, и она не остановится. В то же время Зеленский поблагодарил Швецию за поддержку и отметил угрозы от России.

"Только вместе мы можем остановить безумие от Москвы", - сказал он.

Как отмечается в сообщении на сайте президента Украины, Украина и Швеция подписали соглашение по безопасности в Стокгольме. Это сильный документ для совместной безопасности.

В течение 2024-2026 годов Швеция предоставит нашей стране военную помощь на 75 млрд шведских крон (около 6,5 млрд евро), что примерно составит 2,2 млрд евро в год. Сумма помощи будет расти в течение десятилетнего срока действия документа.

Военная поддержка Украины охватывает авиацию и противовоздушную оборону, бронетехнику, артиллерию, усиление морской безопасности, содействие разминированию и беспилотные аппараты.

Отмечается, что Швеция уже предоставила и в дальнейшем будет передавать Украине артиллерийские системы Archer и боевые машины CV90, по которым партнеры также будут прорабатывать возможности совместного производства.

"Уникальной частью соглашения со Швецией является предоставление специализированных самолетов ASC 890, а также перспектива передачи Украине самолетов JAS 39 Gripen, включая соответствующее обучение", - говорится в сообщении.

Швеция также будет поддерживать развитие современного оборонно-промышленного потенциала Украины и развивать двустороннее сотрудничество по локализации, ремонту, техническому обслуживанию и производству шведской оборонной продукции в нашей стране.

Отдельные блоки соглашения касаются поддержки Украинской формулы мира, санкций, возмещения убытков и привлечения агрессора к ответственности, а также помощи нашей стране в экономическом восстановлении, восстановлении, защите критической инфраструктуры.

"Кроме того, Швеция четко подтвердила поддержку Украины на пути к членству в ЕС и НАТО", - говорится в сообщении.

Также президент Украины поблагодарил Швецию за солидарность с нашим государством и людьми, за жизненно важную поддержку для нашей защиты.

Отмечается, что соглашение подписано во исполнение Совместной декларации G7, которую приняли в прошлом году 12 июля. В целом Украина заключила уже 13 двусторонних соглашений по безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией и Швецией.

Соглашения по безопасности с Украиной - главные новости

27 мая Украина и Испания заключили Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, а 28 мая такое соглашение было подписано между нашей страной и Бельгией.

Также двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности было заключено между Украиной и Португалией. Последняя предоставит не менее 126 млн евро военной поддержки в этом году.

Вас также могут заинтересовать новости: