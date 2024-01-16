Это является очередным шагом на пути к предступным переговорам относительно членства Украины в Евросоюзе.

На полях Всемирного экономического форума в Давоси президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и договорился о начале скрининга украинского законодательства, в рамках которого будет происходить анализ адаптации законодательства Украины на соответствие с правом Евросоюза.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, Зеленской и фон дер Ляйен обсудили ключевые приоритеты повестки дня отношений между Украиной и ЕС на ближайшую перспективу, прежде всего в контексте приближения нашей страны к фактическому началу переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС.

В этой связи, глава Украинского государства и глава Европейской комиссии договорились о начале скрининга украинского законодательства, что является очередным шагом на пути к открытию переговоров относительно членства Украины в Евросоюзе.

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Как известно скрининг-это анализ адаптации законодательства Украины на соответствие с правом Европейского Союза.

Вместе с тем, отдельное внимание Зеленский и фон дер Ляйен уделили важности разблокирования решения о предоставлении Украине 50 млрд евро помощи ЕС на внеочередном заседании Европейского совета, которое состоится 1 февраля 2024 года. Президент Украины выразил надежду на достижение консенсуса в этом вопросе.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, 14 декабря главы государств и правительств стран-членов Европейского Союза решили начать с Украиной переговоры о вступлении в Европейский Союз.

В то же время, организационные рамки переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз окончательно одобрят после практического воплощения Украиной всех семи рекомендаций Европейской комиссии.

8 ноября 2023 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина выполнено более 90% реформ в рамках семи рекомендаций.

Как настаивала Еврокомиссия, основа для переговорного процесса или переговорные рамки должны быть утверждены лидерами ЕС как только Украина выполнит "домашнее задание" по завершению реализации конкретных условий. В общем смысле, эти условия предусматривают более глубокое воплощение реформ в области борьбы с коррупцией, ослабление влияния олигархов на украинских законотворцев и защиту национальных меньшинств. В частности, надо не просто проголосовать за законы в Верховной Раде, а эффективно практически их внедрить.

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